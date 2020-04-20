В Крыму нет повышения цен на продукты первой необходимости
В крымских торговых сетях достаточно запасов продовольственных товаров. Их хватит населению полуострова в среднем на 30 дней.
- В целом по состоянию на 20 апреля ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в республике стабильна, - передает Крымское информационное агентство слова председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
Напомним, что в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности. Ограничена работа многих предприятий, а на улицу рекомендуется выходить только в случае крайней необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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