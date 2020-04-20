2020-04-20T14:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму нет повышения цен на продукты первой необходимости

Запасов в торговых сетях хватит в среднем на 30 дней
Надежда ДАЦЮК
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Цены на продукты стабильныЦены на продукты стабильныФото: Надежда ДАЦЮК
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В крымских торговых сетях достаточно запасов продовольственных товаров. Их хватит населению полуострова в среднем на 30 дней.

- В целом по состоянию на 20 апреля ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в республике стабильна, - передает Крымское информационное агентство слова председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности. Ограничена работа многих предприятий, а на улицу рекомендуется выходить только в случае крайней необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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