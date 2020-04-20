Больше ста севастопольцев нарушили режим самоизоляции на Пасху

20 Апр 2020 2020-04-20T15:12:08+03:00

Больше всего нарушителей было на пляже Васили в Балаклаве

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В Севастополе во время празднования Пасхи обнаружили больше ста нарушителей режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщает ForPost со ссылой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Рейды проводили сотрудники МЧС, ГКУ «Севастопольское лесничество» и МВД. Проверяли нарушителей на пляжах Казачьей бухты и Балаклавы, а также в лесных участках сел Хмельницкое, Черноречье и Сахарная Головка. Спасатели также следили за ситуацией на море.

Так, во время рейда обнаружили больше ста нарушителей. На пляже Васили в Балаклаве зафиксировали 32 человека, по данным МЧС. Все отдыхающие, которые жарили шашлыки, затушили костры и убрали мангалы, со всеми провели профилактические беседы. На первый раз они отделались лишь предупреждением.

- Однако за данный тип нарушений уже введена административная ответственность, - напомнили в МЧС и призвали помнить о необходимости соблюдения введенного режима.

Напомним, пять севастопольцев были оштрафованы в начале прошлой недели за нарушение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU