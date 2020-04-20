2020-04-20T15:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Двум крымским больницам выделили машины для борьбы с коронавирусом

Одно авто получила Республиканская детская клиническая больница, а второе - Симферопольская горбольница №7
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Крымская газета"Фото: "Крымская газета"
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Двум крымским больницам, которые борются с коронавирусом, передали дополнительные машины. Так, одна машина досталась Республиканской детской клинической больнице на Титова, где проводятся лабораторные тесты на коронавирус. Второй автомобиль выделили Симферопольской городской больнице №7, которую оборудовали для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Главный врач Республиканского детской клинической больницы Анатолий Олейник сообщил, что медучреждению не хватает транспортных средств. Выделенная машина будет использоваться для подвозки расходных материалов в лабораторию.

- Кроме того, врачи выезжают на консультацию в детскую инфекционную больницу. К сожалению, наш автотранспорт изношен сильно. Этот подарок даст нам возможность гораздо лучше оказывать помощь как работникам, так и населению Республики Крым, - передает слова Анатолия Олейника «Крымская газета».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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