В Алуште задержали водителя авто с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом»

20 Апр 2020 2020-04-20T18:00:34+03:00

У «борца» были сильно затонированы стекла, а вот полис ОСАГО нарушитель не предъявил

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Пока все заняты борьбой с пандемией, многие находят возможности пошутить. Однако не всегда эти шутки уместны.

Так, в Алуште поймали липового сотрудника так называемого «Отдела по борьбе с коронавирусом», сообщает пресс-центр МВД России. Местный житель украсил свое авто и нанес на дверь надпись «отдел по борьбе с коронавирусом». ВАЗ-2112, конечно, привлек внимание правоохранительных органов.

Сотрудники ГИБДД осмотрели авто и обнаружили, что стекла машины сильно затонированы. Это не разрешено законом и противоречит правилам безопасности дорожного движения. Помимо этого, у нарушителя не было полиса ОСАГО на машину.

- В отношении мнимого борца с коронавирусом составлено три административных протокола. Тонировку и наклейки с авто водитель удалил на месте, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU