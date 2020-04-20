Иеродиакон из знаменитого российского монастыря заболел коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T17:42:32+03:00

По рекомендациям скорой служителю выделили отдельную комнату в одном из жилых зданий. По рекомендациям скорой служителю выделили отдельную комнату в одном из жилых зданий. Фото с официального сайта монастыря

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В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре один из монахов заболел коронавирусом. У 44-летнего иеродиакона Дмитрия Коныгина официально подтвердили диагноз, и в этом году он впервые не принимал участия в пасхальной литургии.

Монаху выделили отдельную комнату, братья приносят ему еду и все необходимое, но не контактируют с ним. Медики выписали иеродиакону необходимые лекарства, которые он тоже получает, пишет kp.ru.

- Я нахожусь в изоляции, а мои братья за мной всячески ухаживают. Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться, - говорит Дмитрий Коныгин. - Но мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными.

СПРАВКА КП

Саввино-Сторожевский монастырь основан в XIV веке преподобным Саввой, одним из первых учеников святого Сергия Радонежского. Сейчас настоятелем монастыря является Патриарх всея Руси Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU