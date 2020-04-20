2020-04-20T18:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В России назвали средний возраст заболевших коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России развивается по своему сценарию
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В России средний возраст заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47,9 для женщин и 44,7 - для мужчин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 20 апреля.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России развивается по своему сценарию, она не похожа на ту, что сложилась в других странах. В Китае, например, заражались в основном пожилые люди, а молодежи и детей в больницах было мало. А вот в России вирус поражает людей среднего возраста, передает kp.ru.

- Доля заболевших 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах. Связано это с тем, что мы заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан, - объяснила Голикова.

Доля детей до 17 лет, заболевших коронавирусом в России, составляет 7,6%.

- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России назвали средний возраст заболевших коронавирусом
Иеродиакон из знаменитого российского монастыря заболел коронавирусом
Очистные сооружения в Ленинском районе строить не будут, объект убрали из ФЦП
В Алуште задержали водителя авто с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Двум крымским больницам выделили машины для борьбы с коронавирусом
Больше ста севастопольцев нарушили режим самоизоляции на Пасху
В Крыму нет повышения цен на продукты первой необходимости
Во время режима самоизоляции в Крыму не будет плановых отключений света и воды
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются ночные заморозки
В Ялте накрыли два подпольных борделя
Крым не попал в пятерку регионов РФ с самыми низкими зарплатами молодым учителям
Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%
Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов
Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь
На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина