В России назвали средний возраст заболевших коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T18:56:34+03:00

Ситуация с коронавирусом в России развивается по своему сценарию

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В России средний возраст заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47,9 для женщин и 44,7 - для мужчин. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 20 апреля.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России развивается по своему сценарию, она не похожа на ту, что сложилась в других странах. В Китае, например, заражались в основном пожилые люди, а молодежи и детей в больницах было мало. А вот в России вирус поражает людей среднего возраста, передает kp.ru.

- Доля заболевших 65+ составляет 15,5%. Это ниже, чем в других странах. Связано это с тем, что мы заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан, - объяснила Голикова.

Доля детей до 17 лет, заболевших коронавирусом в России, составляет 7,6%.

- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU