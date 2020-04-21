Погода в Крыму на 21 апреля: без существенных осадков и тепло до +16
21 апреля на Крымском полуострове, по прогнозам синоптиков, пройдет без природных катаклизмов.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+16°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU