2020-04-21T06:05:51+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 апреля: без существенных осадков и тепло до +16

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На Крымском полуострове спокойный, будничный день.На Крымском полуострове спокойный, будничный день.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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21 апреля на Крымском полуострове, по прогнозам синоптиков, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+16°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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