2020-04-21T09:44:12+03:00
Общество

В Крыму уже принимают документы для выплат на детей, рожденных в 2017-м

Получить 5 тысяч можно на ребенка, который появился на свет с 1 апреля по 31 декабря 2017 года
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
На детей, рожденных в 2017 году, теперь положены выплатыНа детей, рожденных в 2017 году, теперь положены выплатыФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В республике принимают документы для единовременной денежной выплаты на детей, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года до достижения ребенком возраста трех лет.

Денежная поддержка положена семьям, которые не попадают под выплаты по указу Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей распространяется на период апрель - июнь 2020.

Документы можно подать как лично, так и в электронном виде.

Скачать бланк заявления и ознакомиться со списком необходимых документов можно на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавших от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина
В Крыму 11-летний ребенок заразился от матери коронавирусом
В Крыму уже принимают документы для выплат на детей, рожденных в 2017-м
Во время реставрации музея в Симферополе «пропали» 1,5 миллиона рублей
Погода в Крыму на 21 апреля: без существенных осадков и тепло до +16
В России назвали средний возраст заболевших коронавирусом
Иеродиакон из знаменитого российского монастыря заболел коронавирусом
Очистные сооружения в Ленинском районе строить не будут, объект убрали из ФЦП
В Алуште задержали водителя авто с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Двум крымским больницам выделили машины для борьбы с коронавирусом
Больше ста севастопольцев нарушили режим самоизоляции на Пасху
В Крыму нет повышения цен на продукты первой необходимости
Во время режима самоизоляции в Крыму не будет плановых отключений света и воды
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются ночные заморозки
В Ялте накрыли два подпольных борделя
Крым не попал в пятерку регионов РФ с самыми низкими зарплатами молодым учителям
Крымские тесты на коронавирус точны на 80-90%
Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
Аксенов готов ужесточить наказание для приезжающих в Крым туристов
Сколько осадков выпало в Крыму за прошлую ночь
На Пасху в Крыму поймали сотню нарушителей карантина