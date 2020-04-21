В Крыму уже принимают документы для выплат на детей, рожденных в 2017-м
В республике принимают документы для единовременной денежной выплаты на детей, рожденных с 1 апреля по 31 декабря 2017 года до достижения ребенком возраста трех лет.
Денежная поддержка положена семьям, которые не попадают под выплаты по указу Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РК.
Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей распространяется на период апрель - июнь 2020.
Документы можно подать как лично, так и в электронном виде.
Скачать бланк заявления и ознакомиться со списком необходимых документов можно на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU