В Крыму 11-летний ребенок заразился от матери коронавирусом
Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразился 11-летний ребенок. Речь идет о семейном очаге, в котором ранее заболела мать. Женщину госпитализировали в специализированный бокс.
- Ребенок 11 лет в Красногвардейском районе из семейного очага. Понятно, что все контакты установлены, риска дополнительного заражения нет, поскольку мама его уже была помещена в бокс, - доложил на оперативном штабе глава Крыма Сергей Аксенов.
Ребенка поместили в республиканскую детскую инфекционную больницу. Установлен круг контактных лиц. Трое из пяти человек направлены в стационар, двое - в изолятор.
Отметим, что на 21 апреля общее число зараженных коронавирусом в Крыму составляет 46 человек. Из больниц выписаны 23 человека.
Режим повышенной готовности к ЧС в республике действует до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU