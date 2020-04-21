2020-04-21T10:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму 11-летний ребенок заразился от матери коронавирусом

Ренее женщину поместили в специальный бокс
Никита ПОЛЬКО
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Всего в Крыму 46 случаев заражения.Всего в Крыму 46 случаев заражения.
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Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразился 11-летний ребенок. Речь идет о семейном очаге, в котором ранее заболела мать. Женщину госпитализировали в специализированный бокс.

- Ребенок 11 лет в Красногвардейском районе из семейного очага. Понятно, что все контакты установлены, риска дополнительного заражения нет, поскольку мама его уже была помещена в бокс, - доложил на оперативном штабе глава Крыма Сергей Аксенов.

Ребенка поместили в республиканскую детскую инфекционную больницу. Установлен круг контактных лиц. Трое из пяти человек направлены в стационар, двое - в изолятор.

Отметим, что на 21 апреля общее число зараженных коронавирусом в Крыму составляет 46 человек. Из больниц выписаны 23 человека.

Режим повышенной готовности к ЧС в республике действует до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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