Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Для предприятий пострадавших от covid-19 отраслей за второй квартал будут снижены налоги на имущество и транспорт. После майских праздников возобновится работа малого и среднего бизнеса с соблюдением санэпидрежима.
- С Минфином РФ согласовано, что для юридических лиц в пострадавших отраслях на 50% уменьшение налога на имущество и на 50% налог на транспорт на второй квартал, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Для бюджета республики - это недополученные доходы в размере 500 миллионов рублей.
Сейчас разрабатывается регламент работы предприятий после майских праздников. В нем будет прописано согласие на проверки соблюдения санэпидрежима — наличие средств защиты, дезинфекции и социальной дистанции. Нарушителям грозит штраф и приостановка деятельности на 90 дней.
- Предварительно мы обсуждали запуск бизнеса и отрабатываем требования, которые должны быть предъявлены к бизнесу — требования должны быть жесткими, -убежден Аксенов. - Открытие предприятий не должно повлечь увеличение количества заразившихся.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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