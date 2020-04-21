2020-04-21T11:16:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка

Кроме того, правоохранители зафиксировали больше ста пожилых людей, которым необходимо находиться дома
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За сутки составлено 139 административных протоколов в отношении крымчан, которые находились на улицах без необходимости. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- За сутки у нас отработано 1068 объектов, 203 лица проверено по месту жительства - это те, которым были выданы предписания. Фиксируем в очередной раз, что по этой части нарушений нет. В то же время, составлено 139 протоколов. Это лица, которые безосновательно находились на улицах, - отметил Александр Смаглин.

По его словам, на один из составленных админпротоколов поступила жалоба от матери подростка.

- Мать подростка жаловалась, что на него незаслуженно выписали штраф. Подросток на видео сказал, что шел на шашлыки к друзьям. Протокол рассмотрен, выписали 3 тысячи рублей штрафа, - уточнил замначальника полиции МВД по Крыму.

Кроме того, правоохранители зафиксировали на улицах 121 пожилых людей, которым сейчас предпочтительно находиться дома. В отношении них составили анкеты и отправили по домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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