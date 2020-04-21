2020-04-21T11:11:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов

В рейдах участвуют сотрудники МВД, Росгвардии и чиновники
Анна КИРИЕНКО
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Полиция пройдет по адресам, указанным в анкете при въезде в Крым. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыПолиция пройдет по адресам, указанным в анкете при въезде в Крым. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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В Крыму приступили к проверкам достоверности данных о местонахождении прибывших на полуостров граждан. С сегодняшнего дня сотрудники МВД, Росгвардии и муниципального контроля выходят на совместные рейды.

- Всех прибывших с момента введения режима повышенной готовности повально намерены просмотреть, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Основные районы - это Ленинский, Сакский, Черноморский, Красногвардейский район и Ялта.

МВД будет вести ежедневный подсчет результатов проверок. Правоохранителей будут сопровождать съемочные группы крымского телевидения.

- Если мы будем понимать, что это носит массовый характер и наши гости не реагируют ни на какие призывы, буду выходить с инициативой об ужесточении наказания вплоть до уголовного, - заверил Аксенов. - Нет возможности заниматься демократией в таком режиме.

Указом главы региона все приезжающие на территорию Крыма из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции обязаны провести в самоизоляции 14 дней по месту пребывания, о чем необходимо сообщить на «горячую линию» в Минздрав Крыма 8-800-733-33-34 или 8-800-733-33-12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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