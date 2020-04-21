В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы

21 Апр 2020 2020-04-21T11:16:47+03:00

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В Крыму за сутки составили два уголовных дела в отношении мошенника, который изготавливал и продавал фиктивные справки с места работы, позволяющие передвигаться по городу во время действия режима самоизоляции.

- Когда вводились мероприятия, мы предупреждали, что будем проверять законность выдачи справок работодателями и законность этих справок. Вчера сотрудниками УМВД РФ по городу Ялта возбуждено два уголовных дела в отношении лица, которое изготавливало фиктивные справки. Гражданин допрошен, он сознался в содеянном, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, одна липовая справка стоила 2 тысячи рублей. Сейчас правоохранители ищут тех, кто купил эти документы и используют их, предъявляя полицейским.

- Предупреждаю граждан, что за это также установлена уголовная ответственность, - уточнил Смаглин.

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ИСТОЧНИК KP.RU