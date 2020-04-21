2020-04-21T11:16:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы

Один липовый документ стоил 2 тысячи рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму за сутки составили два уголовных дела в отношении мошенника, который изготавливал и продавал фиктивные справки с места работы, позволяющие передвигаться по городу во время действия режима самоизоляции.

- Когда вводились мероприятия, мы предупреждали, что будем проверять законность выдачи справок работодателями и законность этих справок. Вчера сотрудниками УМВД РФ по городу Ялта возбуждено два уголовных дела в отношении лица, которое изготавливало фиктивные справки. Гражданин допрошен, он сознался в содеянном, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, одна липовая справка стоила 2 тысячи рублей. Сейчас правоохранители ищут тех, кто купил эти документы и используют их, предъявляя полицейским.

- Предупреждаю граждан, что за это также установлена уголовная ответственность, - уточнил Смаглин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина