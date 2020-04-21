2020-04-21T11:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса

Еще столько же остается на лечении
Анна КИРИЕНКО
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Уже 23 человека выздоровели от коронавируса в КрымуУже 23 человека выздоровели от коронавируса в КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму по состоянию на 21 апреля уже 23 человека выздоровели от коронавируса. Столько же остаются на лечении.

- Тяжелых состояний нет ни у взрослых, ни у детей, - подчеркнула вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

Под медицинским наблюдением находятся 1368 человек, из них на домашней изоляции находятся 1248 человек.

Госпитализированы в стационар с признаками заболевания 73 человека, на изоляции в обсерваторах находится 180 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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