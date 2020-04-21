В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
В Крыму по состоянию на 21 апреля уже 23 человека выздоровели от коронавируса. Столько же остаются на лечении.
- Тяжелых состояний нет ни у взрослых, ни у детей, - подчеркнула вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.
Под медицинским наблюдением находятся 1368 человек, из них на домашней изоляции находятся 1248 человек.
Госпитализированы в стационар с признаками заболевания 73 человека, на изоляции в обсерваторах находится 180 человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»