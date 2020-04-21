2020-04-21T12:57:32+03:00
Общество

Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе

По мосту на ул Гагарина снова запущено движение
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Троллейбусы пойдут по привычным маршрутам.Троллейбусы пойдут по привычным маршрутам.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

После запуска движения транспорта по мосту на симферопольской улице Гагарина, троллейбусы начнут ходить по своим привычным маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус», по новым-старым маршрутам транспорт пойдет с 17.00 вторника.

Троллейбус №6 будет ходить по маршруту Марьино - пл. Советская, троллейбус №5 возобновит движение через ж/д вокзал по улице Гагарина в сторону микрорайона Загородный и в обратном направлении.

На привычный маршрут вернется и троллейбус №21 сообщением Перевальное - ж/д вокзал.

Троллейбусы Симферополь - Алушта пойдут по маршруту: ж/д вокзал - ул. Гагарина - ул. Киевская - проспект Академика Вернадского - Ялтинское шоссе и в обратном направлении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина