Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе

21 Апр 2020 2020-04-21T12:57:32+03:00

По мосту на ул Гагарина снова запущено движение

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После запуска движения транспорта по мосту на симферопольской улице Гагарина, троллейбусы начнут ходить по своим привычным маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус», по новым-старым маршрутам транспорт пойдет с 17.00 вторника.

Троллейбус №6 будет ходить по маршруту Марьино - пл. Советская, троллейбус №5 возобновит движение через ж/д вокзал по улице Гагарина в сторону микрорайона Загородный и в обратном направлении.

На привычный маршрут вернется и троллейбус №21 сообщением Перевальное - ж/д вокзал.

Троллейбусы Симферополь - Алушта пойдут по маршруту: ж/д вокзал - ул. Гагарина - ул. Киевская - проспект Академика Вернадского - Ялтинское шоссе и в обратном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU