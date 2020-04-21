Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина

21 Апр 2020 2020-04-21T13:32:09+03:00

Троллейбусы также вернутся на свои привычные маршруты через мост

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Вслед за троллейбусами, маршрутки Симферополя также возобновили движение по старым маршрутам в связи с открытием моста на улице Гагарина.

- Движение городских автобусов №12 А-Б, №25, №50, №52, №61, №62, №65, №67, №81, №82 возобновлено по постоянным маршрутам, - сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Анастасия Волкова

Однако на время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, транспорт будет ходить только утром и вечером.

Заметим, что 21 апреля с 17.00 на привычные маршруты выйдут и троллейбусы Симферополя.

Мост на улице Гагарина в Симферополе был открыт вечером 20 апреля, после пяти месяцев реконструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU