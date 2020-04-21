В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик

21 Апр 2020 2020-04-21T14:34:04+03:00

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Прошлой ночью по Алуште хаотично разъезжал автомобиль. За рулем был пьяный водитель. Вот только останавливаться по просьбе полиции он не стал и решил сбежать от преследования.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, после того как сотрудники включили проблесковые маячки на патрульном авто и по громкоговорителю потребовали водителя остановиться, мужчина в ответ прибавил скорость.

Началась погоня, но пьяный водитель заехал в тупик, где был и был задержан.

Против мужчины составлено два административных протокола, а транспортное средство отправлено на штрафплощадку.

Водителю может грозить лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет и штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU