Какие предприятия Крыма признаны системообразующими

21 Апр 2020 2020-04-21T15:29:12+03:00

Среди предприятий есть и завод "Титан" в Армянске. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Компании могут рассчитывать на особую помощь от государства

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Несколько предприятий Крыма и Севастополя вошли в список 246 системообразующих предприятий России. Эти компании могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств, чтобы не допустить закрытия и увольнения своих сотрудников.

В список Минпромторга, в частности, вошли завод «Фиолент», «Титановые Инвестиции», «Крымский содовый завод», концерн «Алмаз-Антей», у которого есть севастопольское подразделение, и «Объединенная судостроительная корпорация», в которую входит севастопольское центральное конструкторское бюро «Коралл».

Предприятия, которые подпадают под категорию системообразующим, должны быть градообразующими, оказывать влияние на развитие региона, иметь отношение к гособоронзаказу или обеспечивать безопасность в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU