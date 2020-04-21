Какие предприятия Крыма признаны системообразующими
Несколько предприятий Крыма и Севастополя вошли в список 246 системообразующих предприятий России. Эти компании могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств, чтобы не допустить закрытия и увольнения своих сотрудников.
В список Минпромторга, в частности, вошли завод «Фиолент», «Титановые Инвестиции», «Крымский содовый завод», концерн «Алмаз-Антей», у которого есть севастопольское подразделение, и «Объединенная судостроительная корпорация», в которую входит севастопольское центральное конструкторское бюро «Коралл».
Предприятия, которые подпадают под категорию системообразующим, должны быть градообразующими, оказывать влияние на развитие региона, иметь отношение к гособоронзаказу или обеспечивать безопасность в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе.
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ИСТОЧНИК KP.RU