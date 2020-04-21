2020-04-21T16:57:58+03:00
Общество

В Симферополе снесли 30 незаконных ларьков

Шесть из них демонтировали за счет бюджета города
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе за прошлую неделю отремонтировали 30 незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

- Все 30 нестационарных торговых объектов были размещены на территории Симферополя без соответствующих разрешительных документов. Всего принято 70 постановлений о демонтаже НТО, - передает Крымское информационное агентство слова первого заместителя главы администрации Симферополя Сергея Бажана.

По его словам, 24 конструкции разобрали самостоятельно их владельцы, а вот шесть торговых точек демонтировали за государственный счет силами МБУ «Город». Собственники не откликнулись и не захотели устранять НТО.

Сергей Бажан также отметил, что расчистка города от незаконных торговых точек продолжится на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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