2020-04-21T18:22:26+03:00
Происшествия

Трое парней пропали в Симферопольском районе

Полиция разыскивает ребят больше суток [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Управление уголовного розыска МВД по Республике КрымФото: Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым
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В Симферопольском районе трое несовершеннолетних парней ушли из дома и без вести пропали. Полиция уже сутки разыскивает ребят.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, Владислав Кузнецов 2006 года рождения, Павел Ломашинский 2007 года рождения и Мартин Байрамов 2010 года рождения ушли из дома 20 апреля примерно в 16.00.

Куда именно отправились парни, точно неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам: 102, (3652) 27-54-33, +7 (978) 718-73-15.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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