2020-04-21T18:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом

Астролог призвала не тратить запасы, а делать их
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Астролог Василиса Володина не прогнозирует улучшения ситуации по коронавирусу до конца июля.

- Еще в конце прошлого года я говорила о том, что астрологическая особенность 2020-ого - в большом количестве затмений, которые для астролога всегда означают тревожный фактор. Потому что затмения сбивают весь привычный ход событий. Сейчас прошли только два затмения (из шести. - Ред.). Впереди у нас июнь и начало июля, и к ним тоже нужно готовиться, - рассказала Володина на утреннем шоу Арины Шараповой на радио «Комсомольская правда».

Астролог призвала не тратить запасы, а делать их, потому что до конца июля серьезного облегчения ситуации не будет, передает kp.ru

Также Володина рассказала, что ключевые точки года прошли в январе и начале апреля. Однако, по ее словам, гораздо более беспокойный период ждет всех во второй половине июня.

- Вообще июнь - начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Я не хочу никому желать зла, может быть, это произойдет не у нас, а в других странах, - отметила Володина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом
Трое парней пропали в Симферопольском районе
Власти: Волонтеры из Ялты не могли заразиться коронавирусом от пенсионеров
Мать троих детей связывала и избивала старшего сына кочергой
В Симферополе снесли 30 незаконных ларьков
Из-за перекрытия границ крымчане застряли в Индии и Америке
Какие предприятия Крыма признаны системообразующими
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина