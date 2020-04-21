Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом

21 Апр 2020 2020-04-21T18:27:32+03:00

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Астролог Василиса Володина не прогнозирует улучшения ситуации по коронавирусу до конца июля.

- Еще в конце прошлого года я говорила о том, что астрологическая особенность 2020-ого - в большом количестве затмений, которые для астролога всегда означают тревожный фактор. Потому что затмения сбивают весь привычный ход событий. Сейчас прошли только два затмения (из шести. - Ред.). Впереди у нас июнь и начало июля, и к ним тоже нужно готовиться, - рассказала Володина на утреннем шоу Арины Шараповой на радио «Комсомольская правда».

Астролог призвала не тратить запасы, а делать их, потому что до конца июля серьезного облегчения ситуации не будет, передает kp.ru

Также Володина рассказала, что ключевые точки года прошли в январе и начале апреля. Однако, по ее словам, гораздо более беспокойный период ждет всех во второй половине июня.

- Вообще июнь - начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление. Я не хочу никому желать зла, может быть, это произойдет не у нас, а в других странах, - отметила Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU