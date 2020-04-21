Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море

21 Апр 2020 2020-04-21T18:34:57+03:00

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Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» выполняет плановый переход из Севастополя в Средиземное море, чтобы войти в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота РФ в дальней морской зоне.

МРК утром 21 апреля проходил черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

К вечеру «Орехово-Зуево» должен присоединиться к ВМФ в Средиземном море.

Во время боевого похода экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

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ИСТОЧНИК KP.RU