Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» выполняет плановый переход из Севастополя в Средиземное море, чтобы войти в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота РФ в дальней морской зоне.
МРК утром 21 апреля проходил черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
К вечеру «Орехово-Зуево» должен присоединиться к ВМФ в Средиземном море.
Во время боевого похода экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.
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ИСТОЧНИК KP.RU