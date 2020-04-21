2020-04-21T18:34:57+03:00
Политика

Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проходит проливы Босфор и Дарданеллы
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Севастополь - база Черноморского флота РФСевастополь - база Черноморского флота РФФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» выполняет плановый переход из Севастополя в Средиземное море, чтобы войти в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота РФ в дальней морской зоне.

МРК утром 21 апреля проходил черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

К вечеру «Орехово-Зуево» должен присоединиться к ВМФ в Средиземном море.

Во время боевого похода экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом
Трое парней пропали в Симферопольском районе
Власти: Волонтеры из Ялты не могли заразиться коронавирусом от пенсионеров
Мать троих детей связывала и избивала старшего сына кочергой
В Симферополе снесли 30 незаконных ларьков
Из-за перекрытия границ крымчане застряли в Индии и Америке
Какие предприятия Крыма признаны системообразующими
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина