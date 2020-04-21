Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T18:36:43+03:00

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В начале лета вакцина от коронавируса, разработанная в России, начнет проходить клинические испытания. Однако эксперты призывают не радоваться этому факту, поскольку клинические испытания вакцины занимают от полугода до нескольких лет.

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет. Новый препарат должен проходить доклинические и клинические испытания, которые как раз и могут показать его эффективность и безопасность. Для этого они и требуют такого длительного времени, - рассказал Kp.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эффективность и безопасность.

Известно, что над разработкой вакцины бьются ученые не только в России, но и по всему миру. Не менее 35 лабораторий пытаются создать вакцину от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU