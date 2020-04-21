Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Продовольственные объединения просят правительство РФ положить конец промоакциям. Как пишет kp.ru, молочники, птицеводы, производители сахара, безалкогольных напитков направили в правительство коллективную челобитную с предложением запретить скидки в торговых сетях.
По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, в прошлом году хотели снизить долю дисконта, теперь же производители еды хотят полностью избавиться от промоакций.
- Предложение наложить мораторий на скидки нарушает конкуренцию на рынке, - убежден Карпов. - Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть.
Карпов сомневается, что правительство пойдет навстречу этим предложениям, так как поддерживать такие решения абсолютно невыгодно даже с политической точки зрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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