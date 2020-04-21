Первомайские демонстрации в России пройдут в дистанционном режиме

21 Апр 2020 2020-04-21T21:59:37+03:00

Российская Федерация независимых профсоюзов приняла решение об отказе от проведения первомайских демонстраций и митингов из-за распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российская Федерация независимых профсоюзов перенесла свои шествия и демонстрации в интернет. Отказ от проведения первомайских митингов связан с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщает KP.RU.

Акции пройдут в дистанционном формате, и аудитория в интернете, уверен председатель организации Александр Шершуков, будет не меньше, чем при уличных акциях. Так, в прошедшие годы в демонстрациях приняли участие около 2,5 – 3 миллионов человек.

Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшим объединением страны, в его в его членских организациях состоят более 20 миллионов человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU