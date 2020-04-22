2020-04-22T06:09:57+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Синоптики обещают сухой и прохладный день.Синоптики обещают сухой и прохладный день.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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22 апреля синоптики предупреждают о сильном ветре на Крымском полуострове – актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15
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