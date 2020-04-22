Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15
22 апреля синоптики предупреждают о сильном ветре на Крымском полуострове – актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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