Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15

22 Апр 2020 2020-04-22T06:09:57+03:00

Синоптики обещают сухой и прохладный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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22 апреля синоптики предупреждают о сильном ветре на Крымском полуострове – актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU