2020-04-22T09:19:08+03:00
Происшествия

Трех пропавших подростков из Симферополя нашли живыми и невредимыми

Мальчики отправились просто «погулять»
Анна БУГОРКОВА
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Полиция нашла пропавших подростковПолиция нашла пропавших подростковФото: Анастасия ЖУКОВА
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Жительница Симферополя обратилась в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району с заявлением о пропаже трех несовершеннолетних сыновей возрастом 14, 12 и 9 лет.

Дети ушли из дома 20 апреля и не вернулись.

В течение суток полицейские совместно с волонтерами обнаружили подростков.

Они оказались в одном из сел Симферопольского района, в 26 км от места своего проживания.

Дети сообщили, что просто ушли гулять.

Мальчики возвращены семью. С ними и их родителями в ближайшее время сотрудники полиции проведут профилактические беседы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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