Трех пропавших подростков из Симферополя нашли живыми и невредимыми
Жительница Симферополя обратилась в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району с заявлением о пропаже трех несовершеннолетних сыновей возрастом 14, 12 и 9 лет.
Дети ушли из дома 20 апреля и не вернулись.
В течение суток полицейские совместно с волонтерами обнаружили подростков.
Они оказались в одном из сел Симферопольского района, в 26 км от места своего проживания.
Дети сообщили, что просто ушли гулять.
Мальчики возвращены семью. С ними и их родителями в ближайшее время сотрудники полиции проведут профилактические беседы.
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ИСТОЧНИК KP.RU