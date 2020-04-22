В Крыму возбудили уголовное дело на подрядчика-мошенника

22 Апр 2020 2020-04-22T10:04:27+03:00

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В селе Краснолесье Симферопольского района подрядчик необоснованно завысил цену на капитальный ремонт местного сельского клуба.

Бюджет выполненных работ увеличился более чем на 240 тыс. рублей от официально заявленной суммы.

По материалам прокурорской проверки отдел ОМВД РФ по Симферопольскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Расследование ведется под контролем прокуратуры района.

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ИСТОЧНИК KP.RU