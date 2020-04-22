2020-04-22T11:41:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-премьера Крыма взяли под контроль после звонка на «горячую линию» о коронавирусе

Романовская со своего мобильного проверяла доступность связи с Минздравом
Анна КИРИЕНКО
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Елену Романовскую после звонка на "горячую линию" взяли в оборот. Фото: пресс-служба Минтруда РКЕлену Романовскую после звонка на "горячую линию" взяли в оборот. Фото: пресс-служба Минтруда РК
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Вице-премьера Крыма Елену Романовскую взяли под контроль после звонка на «горячую линию» о коронавирусе. Зампред правительства с личного мобильного проверяла доступность контактных телефонов Минздрава РК по регистрации прибывших из других регионов граждан.

- Я сама проверяла «горячие линии» с министром информации, -призналась Романовская. - Звонили, интересовались, куда мы можем обратиться, что я приехала из другого субъекта.

- Елену Васильевну чуть под стражу не взяли, - добавил глава Крыма Сергей Аксенов. - Как только она отзвонилась и ей тут же перезвонили, где вы находитесь?

Работой «горячей линии» вице-премьер осталась довольна. Всю информацию ей предоставили, объяснили как встать под медицинское наблюдение, и предложили помощь в передаче данных о местонахождении в поликлинику.

Указом главы региона все приезжающие на территорию Крыма из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции обязаны провести в самоизоляции 14 дней по месту пребывания, о чем необходимо сообщить на «горячую линию» в Минздрав Крыма 8-800-733-33-34 или 8-800-733-33-12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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