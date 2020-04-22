Вице-премьера Крыма взяли под контроль после звонка на «горячую линию» о коронавирусе
Вице-премьера Крыма Елену Романовскую взяли под контроль после звонка на «горячую линию» о коронавирусе. Зампред правительства с личного мобильного проверяла доступность контактных телефонов Минздрава РК по регистрации прибывших из других регионов граждан.
- Я сама проверяла «горячие линии» с министром информации, -призналась Романовская. - Звонили, интересовались, куда мы можем обратиться, что я приехала из другого субъекта.
- Елену Васильевну чуть под стражу не взяли, - добавил глава Крыма Сергей Аксенов. - Как только она отзвонилась и ей тут же перезвонили, где вы находитесь?
Работой «горячей линии» вице-премьер осталась довольна. Всю информацию ей предоставили, объяснили как встать под медицинское наблюдение, и предложили помощь в передаче данных о местонахождении в поликлинику.
Указом главы региона все приезжающие на территорию Крыма из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции обязаны провести в самоизоляции 14 дней по месту пребывания, о чем необходимо сообщить на «горячую линию» в Минздрав Крыма 8-800-733-33-34 или 8-800-733-33-12.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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