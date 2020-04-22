2020-04-22T12:00:53+03:00
Происшествия

Полиция Ялты подключилась к поискам пропавшего в Крыму замминистра культуры Москвы

Мужчина приехал на полуостров из Краснодарского края [фото]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Леонид Ошарин. Фото: пресс-служба Театра Маяковского.Леонид Ошарин. Фото: пресс-служба Театра Маяковского.
Изменить размер текста:

Полиция Ялты устанавливает местонахождение пропавшего в Крыму заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Южном берегу Крыма без вести пропал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

47-летний чиновник уехал из Москвы в Краснодарский край. Затем направился в Ялту, куда его довез таксист. В Крыму Ошарин был 25 марта, а вот о его бесследном исчезновении супруга заявила только в апреле.

Последний раз московского чиновника видели на полуострове 30 марта.

- Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - отметили в крымском главке МВД.

К поискам Ошарина 21 апреля подключился добровольческий поисковый спасательный отряд «МоскваСпас».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефону 8(800)550-63-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Крыма перестали изучать 10 предметов ради математики и русского языка
В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом, в изоляции - 111 человек
Главный санврач Крыма: Бизнес должен быть готов работать по новым правилам
Силовики возьмут под охрану симферопольскую больницу №7
Без интернета остаются тысячи школьников Крыма
Зарплаты учителям и стипендии студентам Крыма начислят вовремя
Пособия за май льготники Крыма получат еще в апреле
Крымские студенты могут не платить за обучение на время карантина
Полиция Ялты подключилась к поискам пропавшего в Крыму замминистра культуры Москвы
Вице-премьера Крыма взяли под контроль после звонка на «горячую линию» о коронавирусе
В Крым вернули полсотни граждан, застрявших за границей из-за отмены авиарейсов
Крымские полицейские проверили места пребывания больше 1100 приезжих
Аксенов пообещал проверять всех едущих в Крым на майские праздники
Почти 30 медиков Симферополя на две недели уйдут в обсерватор из-за больного covid-19
Крым опередил Москву по темпам прироста заболевших коронавирусом
Когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре
В Крыму возбудили уголовное дело на подрядчика-мошенника
Трех пропавших подростков из Симферополя нашли живыми и невредимыми
Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15
Первомайские демонстрации в России пройдут в дистанционном режиме
Торговать бензином в России стало невыгодно, но цены не изменятся
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом