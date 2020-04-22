Полиция Ялты подключилась к поискам пропавшего в Крыму замминистра культуры Москвы

22 Апр 2020 2020-04-22T12:00:53+03:00

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Полиция Ялты устанавливает местонахождение пропавшего в Крыму заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Южном берегу Крыма без вести пропал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

47-летний чиновник уехал из Москвы в Краснодарский край. Затем направился в Ялту, куда его довез таксист. В Крыму Ошарин был 25 марта, а вот о его бесследном исчезновении супруга заявила только в апреле.

Последний раз московского чиновника видели на полуострове 30 марта.

- Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - отметили в крымском главке МВД.

К поискам Ошарина 21 апреля подключился добровольческий поисковый спасательный отряд «МоскваСпас».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефону 8(800)550-63-61.

ИСТОЧНИК KP.RU