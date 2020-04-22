Пособия за май льготники Крыма получат еще в апреле

22 Апр 2020 2020-04-22T12:27:23+03:00

Федеральные выплаты начнут выплачивать по мере их поступления

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Республиканские пособия за май льготные категории крымчан получат еще в апреле. Средства уже распределяются органами социальной защиты.

- Много вопросов по поводу выплаты пособий на майские праздники, которые в этом году длительные, - отметила вице-премьера Крыма Елена Романовская. - Наши республиканские пособия мы выплатим уже 30 апреля.

С 23 апреля начнутся выплаты госпомощи крымским пенсионерам по 2 тысячи рублей и 5 тысяч для детей 2017 года рождения.

Выдача федеральных пособий зависит от сроков поступления средств, и,скорее всего, их выплата будет проходить 6,7 и 8 мая.

В этом году выходными праздничными днями являются с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU