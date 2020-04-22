Крымские студенты могут не платить за обучение на время карантина

22 Апр 2020 2020-04-22T12:25:51+03:00

За обучение в режиме изоляции можно не платить. Фото: Михаил ПАТЛИС

Отсрочку можно получить в индивидуальном порядке

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Студенты могут рассчитывать на отсрочку оплаты за обучение в вузах Крыма, сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.

- Если студент обучается на коммерческом отделении, при необходимости посредством дополнительного соглашения оплата за обучение может быть отсрочена, - завила министр.

По словам Лаврик, заявления от студентов будут рассматриваться ректорами университетов. Но сперва будет необходимо подписать с вузом дополнительно соглашение на отсрочку платежа.

- В индивидуальном порядке эти вопросы тоже будут решаться, - отметила Лаврик на заседании оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU