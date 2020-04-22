Зарплаты учителям и стипендии студентам Крыма начислят вовремя
Зарплаты преподавателям в школах, вузах и средних профессиональных училищах будут платить в полном объеме, несмотря на режим удаленного обучения.
Как сообщили министр образования Крыма Валентина Лаврик, выплата академической и социальной стипендии на время дистанционной формой обучения также будет производиться в полном объеме в положенные сроки.
- Заработная плата сотрудникам СПУ и высших учебных заведений выплачивается своевременно и в полном объеме, - заключила министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU