2020-04-22T12:39:21+03:00
Общество

Зарплаты учителям и стипендии студентам Крыма начислят вовремя

Оплата труда преподавателям будет проходить в полном объеме
Никита ПОЛЬКО
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Учителя получат деньги в полном объеме.Учителя получат деньги в полном объеме.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Зарплаты преподавателям в школах, вузах и средних профессиональных училищах будут платить в полном объеме, несмотря на режим удаленного обучения.

Как сообщили министр образования Крыма Валентина Лаврик, выплата академической и социальной стипендии на время дистанционной формой обучения также будет производиться в полном объеме в положенные сроки.

- Заработная плата сотрудникам СПУ и высших учебных заведений выплачивается своевременно и в полном объеме, - заключила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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