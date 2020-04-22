Без интернета остаются тысячи школьников Крыма
Примерно две тысячи школьников Крыма не могут проходить дистанционное обучение из-за отсутствия интернета, планшетов и ноутбуков.
- Есть часть детей, которые не обеспечены еще интернет-соединением, - заявила на оперативном штабе глава крымского Минобраза Валентина Лаврик.
По ее словам, за время карантина власти повели интернет в дома 25 детей по 16 адресам. Мобильным интернетом обеспечили 32 ребенка по 29 адресам.
- Готовы к подключению еще 51 адрес. Потребность сегодня еще около двух тысяч по всему Крыму, - заявила Лаврик.
В свою очередь Сергей Аксенов, глава Крыма, поручил договориться с интернет-провайдерами, чтобы решить проблему отсутствия интернета у школьников в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU