2020-04-22T13:04:44+03:00
Общество

Без интернета остаются тысячи школьников Крыма

Дети не могут получать образование дистанционно
Никита ПОЛЬКО
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Аксенов поручил договориться с провайдерами и дать детям интернет.Аксенов поручил договориться с провайдерами и дать детям интернет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Примерно две тысячи школьников Крыма не могут проходить дистанционное обучение из-за отсутствия интернета, планшетов и ноутбуков.

- Есть часть детей, которые не обеспечены еще интернет-соединением, - заявила на оперативном штабе глава крымского Минобраза Валентина Лаврик.

По ее словам, за время карантина власти повели интернет в дома 25 детей по 16 адресам. Мобильным интернетом обеспечили 32 ребенка по 29 адресам.

- Готовы к подключению еще 51 адрес. Потребность сегодня еще около двух тысяч по всему Крыму, - заявила Лаврик.

В свою очередь Сергей Аксенов, глава Крыма, поручил договориться с интернет-провайдерами, чтобы решить проблему отсутствия интернета у школьников в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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