2020-04-22T13:49:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом, в изоляции - 111 человек

Среди изолированных - 27 медиков
Анастасия ЖУКОВА
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Зараженных транспортируют в специальных боксах для инфекционных больныхЗараженных транспортируют в специальных боксах для инфекционных больныхФото: Алена МАРТЫНОВА
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В Крыму зарегистрировали еще пять человек, инфицированных коронавирусом Covid-19. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- У нас за истекшие сутки пять инфицированных. Двое - это предыдущие очаги, семейные, Один человек из Бахчисарайского района в Железнодорожной больнице Симферополя находится, еще двое - Сакский район и Джанкойский район, - сказал глава республики.

В результате эпидрасследования специалисты Роспотребнадзора уже установили 111 человек, с которыми контактировали заболевшие, но работа в этом направлении еще не завершена.

- Там ситуация может развиваться в совершенно негативном ключе. В одном случае были похороны, в другом день рождения - массовые мероприятия, - отметил Сергей Аксенов.

Один из зараженных лежал в больнице с пневмонией до того, как у него подтвердили диагноз. Из-за этого 27 медиков, контактировавших с больным, оказались в обсерваторе.

Всего в Крыму зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом, 23 человека уже выздоровели. В половине случаев заболевание протекало бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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