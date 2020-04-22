2020-04-22T13:52:55+03:00
Общество

Школьники Крыма перестали изучать 10 предметов ради математики и русского языка

Оценки учащимся выставят по итогу трех четвертей и результатов за апрель
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Более интеллектуальным предметам дали приоритет.Более интеллектуальным предметам дали приоритет.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Уже с 20 апреля в Крыму перестали вести обучения в школах по десяти предметам, сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик.

Речь идет о таких предметах, как «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Физическая культура», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика», «ОБЖ», «Астрономия».

Также образовательная программа остановилась по курсам внеурочной деятельности.

Для учеников 4-х классов завершилось изучение иностранного языка, а для учащихся 9-х классов - информатики.

- По этим предметам мы будем выставлять оценки по итогу на 20 апреля, с учетом оценок за первую, вторую, третью четверть, - отметила министр.

По остальным предметам реализация учебных программ продолжается до конца учебного года.

Как объяснила Лаврик, это сделано для того, чтобы освободить больше времени на интеллектуально сложные предметы, такие как русский язык и математика.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Крыма перестали изучать 10 предметов ради математики и русского языка
В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом, в изоляции - 111 человек
Главный санврач Крыма: Бизнес должен быть готов работать по новым правилам
Силовики возьмут под охрану симферопольскую больницу №7
Без интернета остаются тысячи школьников Крыма
Зарплаты учителям и стипендии студентам Крыма начислят вовремя
Пособия за май льготники Крыма получат еще в апреле
Крымские студенты могут не платить за обучение на время карантина
Полиция Ялты подключилась к поискам пропавшего в Крыму замминистра культуры Москвы
Вице-премьера Крыма взяли под контроль после звонка на «горячую линию» о коронавирусе
В Крым вернули полсотни граждан, застрявших за границей из-за отмены авиарейсов
Крымские полицейские проверили места пребывания больше 1100 приезжих
Аксенов пообещал проверять всех едущих в Крым на майские праздники
Почти 30 медиков Симферополя на две недели уйдут в обсерватор из-за больного covid-19
Крым опередил Москву по темпам прироста заболевших коронавирусом
Когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре
В Крыму возбудили уголовное дело на подрядчика-мошенника
Трех пропавших подростков из Симферополя нашли живыми и невредимыми
Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15
Первомайские демонстрации в России пройдут в дистанционном режиме
Торговать бензином в России стало невыгодно, но цены не изменятся
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом