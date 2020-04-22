Школьники Крыма перестали изучать 10 предметов ради математики и русского языка

22 Апр 2020 2020-04-22T13:52:55+03:00

Оценки учащимся выставят по итогу трех четвертей и результатов за апрель

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Уже с 20 апреля в Крыму перестали вести обучения в школах по десяти предметам, сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик.

Речь идет о таких предметах, как «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Физическая культура», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика», «ОБЖ», «Астрономия».

Также образовательная программа остановилась по курсам внеурочной деятельности.

Для учеников 4-х классов завершилось изучение иностранного языка, а для учащихся 9-х классов - информатики.

- По этим предметам мы будем выставлять оценки по итогу на 20 апреля, с учетом оценок за первую, вторую, третью четверть, - отметила министр.

По остальным предметам реализация учебных программ продолжается до конца учебного года.

Как объяснила Лаврик, это сделано для того, чтобы освободить больше времени на интеллектуально сложные предметы, такие как русский язык и математика.

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ИСТОЧНИК KP.RU