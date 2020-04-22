Симферопольцев просят не посещать кладбища в период самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T15:12:55+03:00

Посидеть у могилы усопшего родственника в период коронавируса не получится Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В период самоизоляции для крымчан ввели временное ограничение на посещение кладбищ.

Это вынужденная мера, связанная с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

Исключение составляют погребальные мероприятия, добавил начальник управления. Более подробную информацию о работе похоронной сферы столицы можно узнать в МКУ Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя.

Напомним, что в Крыму режим самоизоляции действует с 3 по 30 апреля. Решение о продлении или прекращении карантина будут принимать власти города исходя из эпидемиологической ситуации в республике.

КОНКРЕТНО

Контакты Департамента городского хозяйства администрации Симферополя:

телефон +7 (3652) 272-552

e-mail: dgh@simf.rk.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU