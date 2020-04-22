Симферопольцев просят не посещать кладбища в период самоизоляции
В период самоизоляции для крымчан ввели временное ограничение на посещение кладбищ.
Это вынужденная мера, связанная с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.
Исключение составляют погребальные мероприятия, добавил начальник управления. Более подробную информацию о работе похоронной сферы столицы можно узнать в МКУ Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя.
Напомним, что в Крыму режим самоизоляции действует с 3 по 30 апреля. Решение о продлении или прекращении карантина будут принимать власти города исходя из эпидемиологической ситуации в республике.
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