2020-04-22T15:43:04+03:00
Происшествия

Крымские спасатели вытащили водителя грузовика, зажатого в кабине

Автомобиль опрокинулся на обочину [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: МЧС по РКФото: МЧС по РК
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В Белогорском районе Крыма перевернулся грузовик КамАЗ. ЧП случилось днем 21 апреля, на грунтовой дороге в селе Баланово.

Сообщение о перевернувшемся автомобиле в службу спасения поступило в 13.38. Сразу же на место выехали спасатели, ГИБДД и бригада скорой помощи.

Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

Оказалось, что водитель грузовика не может выбраться из опрокинутой на обочину машины, мужчина оказался зажат внутри.

Сотрудники «Крым-Спас» с помощью специального инструмента вытащили пострадавшего.

- Сложность состояла в том, что основная масса грузовика была сосредоточенна на кабине, где находился водитель. Используя подъемный кран, автомобиль был приподнят и проведена деблокация. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в 6 городскую больницу г. Симферополь, - рассказал глава МЧС по РК Сергей Шахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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