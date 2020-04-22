«Кошка Тутуська просидела на дереве неделю»: Внук вышвырнул на улицу питомцев своей бабушки

22 Апр 2020 2020-04-22T16:42:56+03:00

Избавиться от животных парень решил, пока бабушка была на Украине

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Трогательная история о пропавших мурлыках тронула сердца жителей Симферополя. Горожане общими усилиями помогли им вернуться домой.

- Из 5 вывезенных котиков найдены все, кроме Левушки, - сообщила горожанка Наталья Широкова на своей страничке в соцсети. - Пожалуйста, обращайте внимание на котов во дворах. Лева жил на Залесской, но мог быть вывезен в любой район. Рыжий, кастрирован, чипирован, молодой. Замечательный характер, общителен, любопытен, добряк и не злопамятен.

Все остальные любимчики - Няша, Нинуська, Тутуська и Умка - уже отъедаются на домашних харчах. Добрые люди вернули их хозяйке.

Няшу, которую крымчанка выкормила из пипетки, случайные прохожие нашли в картонной коробке обмотанной скотчем. Двух других кошек - Нинуську и Тутуську - обнаружили в пригородном лесу. Причем последняя, по словам очевидцев, просидела на дереве больше недели. Чудом оказалась дома и Умка.

Во всех своих бедах горожанка винит своего внука, который избавился от ее пушистых любимчиков, когда женщина уехала на Украину.

- Закупила корм, договорилась с человеком, чтобы дважды в день проведывал моих котов. но их сразу же после моего отъезда куда-то тайком вывезли, - вспоминает крымчанка.

Жительница Симферополя просит всех, кто увидит кота Левушку, позвонить по телефону: +7 978 062 70 85.

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ИСТОЧНИК KP.RU