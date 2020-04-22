2020-04-22T16:42:56+03:00
Общество

«Кошка Тутуська просидела на дереве неделю»: Внук вышвырнул на улицу питомцев своей бабушки

Избавиться от животных парень решил, пока бабушка была на Украине
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Няшу вернули домой. а рыжего Левушку еще ищут. Фото: Наталья Широкова/VKНяшу вернули домой. а рыжего Левушку еще ищут. Фото: Наталья Широкова/VK
Изменить размер текста:

Трогательная история о пропавших мурлыках тронула сердца жителей Симферополя. Горожане общими усилиями помогли им вернуться домой.

- Из 5 вывезенных котиков найдены все, кроме Левушки, - сообщила горожанка Наталья Широкова на своей страничке в соцсети. - Пожалуйста, обращайте внимание на котов во дворах. Лева жил на Залесской, но мог быть вывезен в любой район. Рыжий, кастрирован, чипирован, молодой. Замечательный характер, общителен, любопытен, добряк и не злопамятен.

Все остальные любимчики - Няша, Нинуська, Тутуська и Умка - уже отъедаются на домашних харчах. Добрые люди вернули их хозяйке.

Няшу, которую крымчанка выкормила из пипетки, случайные прохожие нашли в картонной коробке обмотанной скотчем. Двух других кошек - Нинуську и Тутуську - обнаружили в пригородном лесу. Причем последняя, по словам очевидцев, просидела на дереве больше недели. Чудом оказалась дома и Умка.

Во всех своих бедах горожанка винит своего внука, который избавился от ее пушистых любимчиков, когда женщина уехала на Украину.

- Закупила корм, договорилась с человеком, чтобы дважды в день проведывал моих котов. но их сразу же после моего отъезда куда-то тайком вывезли, - вспоминает крымчанка.

Жительница Симферополя просит всех, кто увидит кота Левушку, позвонить по телефону: +7 978 062 70 85.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частичный доступ в отделения «Почты Крыма» привел к массовым столпотворениям
Жительница Севастополя украла на заправке мусорный бак
«Кошка Тутуська просидела на дереве неделю»: Внук вышвырнул на улицу питомцев своей бабушки
Эксперт объяснил, почему российские звезды болеют пневмонией без подтверждения коронавируса
Анастасия Заворотнюк восстанавливается дома после удаления опухоли мозга
В бухте под Феодосией уже два дня ищут пропавшего подводного охотника
Крымские спасатели вытащили водителя грузовика, зажатого в кабине
В Симферополе лавочки «изолировали» от желающих присесть
Симферопольцев просят не посещать кладбища в период самоизоляции
Школьники Крыма перестали изучать 10 предметов ради математики и русского языка
В Крыму подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусом, в изоляции - 111 человек
Главный санврач Крыма: Бизнес должен быть готов работать по новым правилам
Силовики возьмут под охрану симферопольскую больницу №7
Без интернета остаются тысячи школьников Крыма
Зарплаты учителям и стипендии студентам Крыма начислят вовремя
Пособия за май льготники Крыма получат еще в апреле