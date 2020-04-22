В бухте под Феодосией уже два дня ищут пропавшего подводного охотника

22 Апр 2020 2020-04-22T15:53:07+03:00

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В бухте Двуякорная (поселок Орджоникидзе близ Феодосии) пропал подводный охотник. Сообщение о его исчезновении поступило в службу спасения 21 апреля в 8.30.

На место происшествия отправилась группа из пятерых сотрудников.

- Водолазной группой на месте происшествия было обследовано дно акватории бухты «Двухякорная» площадью около 60 тысяч квадратных метров, - рассказал глава МЧС по РК Сергей Шахов.

Кроме того, спасатели на маломерном судне обследовали абсолютно всю территорию бухты Двуякорная, а на катере сотрудники МЧС прошли все бухты вплоть до поселка Коктебель.

- К сожалению, поиск положительного результата не дал. Сегодня поисковые работы были возобновлены, - сообщил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU