Анастасия Заворотнюк восстанавливается дома после удаления опухоли мозга

22 Апр 2020 2020-04-22T16:09:35+03:00

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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы домой, где она восстанавливается после удаления опухоли мозга. Состояние здоровья телезвезды позволило медикам отпустить ее к родным без круглосуточного наблюдения.

- Я, признаюсь, не сразу поверил, что Насте лучше, а напрямую у родных спрашивать стеснялся, - рассказал kp.ru дург семьи Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева. - Петя болезненно реагировал на расспросы. Но на днях он мне лично подтвердил, что Настя дома. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится.

Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами президента РФ). Ее диагноз - глиобластома (рак мозга). Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Противоопухолевое средство кейтруда (Keytruda) является альтернативой гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники-профессора изобрели этот препарат нового поколения.

В прошлом году Завротнюк перенесла по удалению опухоли головного мозга две операции: одну в Германии, вторую в Москве. После этого Заворотнюк поместили в клинику в подмосковной Барвихе.

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ИСТОЧНИК KP.RU