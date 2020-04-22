2020-04-22T16:12:17+03:00
Общество

Эксперт объяснил, почему российские звезды болеют пневмонией без подтверждения коронавируса

Коронавирус у многих звезд не подтвердился
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Instagram.comФото: Instagram.com
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За последние пару месяцев здоровье российских звезд несколько ухудшилось. Некоторые попадают в больницу с воспалением легких или пневмонией, но тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

Под наблюдением в Коммунарке находится певица Надежда Бабкина. У нее диагностировали пневмонию, хотя звезда до госпитализации думала, что у нее коронавирус. После этого в больницу с подозрением на «корону» поступил соведущий Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев. В беседе с kp.ru историк моды предположил, что подхватил заразу от Надежды. На карантине находится и певец Стас Михайлов. Он пролежал в больнице с двусторонней пневмонией, а уже после выздоровления тест показал наличие антител на коронавирус.

В одно время под наблюдение врачей попала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова и композитор Игорь Николаев. Коронавирус у них не подтвердился.

Как пояснил вируслог Института им. Гамалеи Виктор Зуев, заболеваний пневмоней весной очень много, потому что пришло ее время.

- Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет. Особенно пневмонией болеют пожилые люди, для них это частое заболевание. Есть или нет у них коронавирус, с дыхательной системой там уже не все в порядке. Это для них место наименьшего сопротивления, как мы, медики, говорим, - отмечает эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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