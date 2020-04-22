Частичный доступ в отделения «Почты Крыма» привел к массовым столпотворениям
Предприятие «Почта Крыма» ввело режим посещения отделений - по одному человеку у каждого операционного окна. Остальные клиенты ждут своей очереди за дверями, создавая скопления людей.
Почтовое отделение №34 в Симферополе обслуживает большой многоэтажный район. Сюда приходят за получением пенсий и пособий, заказных писем и посылок, для оплаты коммунальных услуг и оформления подписки на газеты и журналы. Всего 6 операционных окон, но в зал пускают только по 5 человек - одно окно не работает.
Посетители толпятся возле двери, пытаясь выяснить, в каком из окон они могут получить нужную услугу и кто крайний на пути к ней. Естественно, что о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра речь не идет. Иначе хвост очереди выйдет на проезжую часть.
Сотрудники почты защитными масками по-прежнему не обеспечены, о чем речь шла еще на первых заседаниях оперативного штаба при Совмине Крыма.
Даты выплат дополнительной государственной финансовой помощи на почте не знают - деньги приходят ежедневно, нужно лично осведомляться об их наличии, выстояв очередь - никаких онлайн сервисов главный почтовый оператор Крыма до сих пор не завел.
Компьютеров с программным обеспечением для выдачи и приема заказной корреспонденции и отправлений всего два.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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