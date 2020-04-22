Жительница Севастополя украла на заправке мусорный бак

22 Апр 2020 2020-04-22T17:00:27+03:00

Женщина погрузила его в машину и уехала, невзирая на возмущения работников АЗС

Изменить размер текста: A A

Сотрудники одной из севастопольских заправок ожидали чего угодно, но только не этого: из подъехавшего автомобиля вышла женщина с приятелем и... украла мусорный контейнер. Посетители просто погрузили бак для отходов в машину и уехали, не реагируя на справедливые замечания сотрудников.

В полиции нашли необычную воровку, ей оказалась 35-летняя жительница Севастополя, которой вдруг понадобился контейнер для загородного участка.

- Злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что собиралась использовать контейнер по назначению на своем дачном участке, - рассказали ForPost в пресс-службе севастопольского управления МВД.

Раскаяние не спасает от уголовного дела, если уже успел украсть мусорный бак на глазах у сотрудников заправки, так что жительницу Севастополя обвиняют в грабеже, и если ее признают виновной, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU