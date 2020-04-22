2020-04-22T17:00:27+03:00
Происшествия

Жительница Севастополя украла на заправке мусорный бак

Женщина погрузила его в машину и уехала, невзирая на возмущения работников АЗС
Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники заправки не ожидали кражи мусорного бакаСотрудники заправки не ожидали кражи мусорного бакаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники одной из севастопольских заправок ожидали чего угодно, но только не этого: из подъехавшего автомобиля вышла женщина с приятелем и... украла мусорный контейнер. Посетители просто погрузили бак для отходов в машину и уехали, не реагируя на справедливые замечания сотрудников.

В полиции нашли необычную воровку, ей оказалась 35-летняя жительница Севастополя, которой вдруг понадобился контейнер для загородного участка.

- Злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что собиралась использовать контейнер по назначению на своем дачном участке, - рассказали ForPost в пресс-службе севастопольского управления МВД.

Раскаяние не спасает от уголовного дела, если уже успел украсть мусорный бак на глазах у сотрудников заправки, так что жительницу Севастополя обвиняют в грабеже, и если ее признают виновной, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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