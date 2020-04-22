2020-04-22T17:27:15+03:00
Общество

Запасы донорской крови в Крыму сократились на 60% по сравнению с мартом

Острого дефицита пока нет, но не хватает образцов первой группы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Наталья СомоваФото: Наталья Сомова
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В Центре крови Республики Крым резко сократились запасы донорской крови на фоне ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

- Пока острого дефицита нет, но запасы наши сокращаются, вы понимаете, по какой причине. Мобилизуем все, что возможно. Откликаются многие организации, в частности, Народный фронт организует донорство. И есть наши кадровые доноры... Мы их вызываем, люди откликаются, - рассказала «Крымской газете» исполняющая главврача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Ткаченко.

В дефиците кровь первой группы, которой в центре всегда было достаточно. Кроме того, не хватает образцов с третьей группой крови.

По словам Ткаченко, в апреле выполнено 42% плана по забору крови у доноров, а в марте этот план был перевыполнен на 3%.

В Центре крови пока затрудняются давать прогноз, насколько хватит запасов, с учетом ситуации по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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