2020-04-22T18:39:33+03:00
Общество

В Симферополе продлен отопительный сезон

Среднесуточная температура воздуха понизилась
Никита ПОЛЬКО
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Платить за горячие батареи пока еще придется. Фото: Архив "КП".Платить за горячие батареи пока еще придется. Фото: Архив "КП".
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Власти Симферополя приняли решение продлить в городе отопительный сезон 2019-2020.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма, такое решение продиктовано понижением среднесуточной температуры воздуха.

- По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни среднесуточные температурные показатели понизятся, - заявил заместитель главы администрации Анатолий Русин.

Так что пока многоквартирные дома и социальные объекты Симферополя будут отапливаться в прежнем режиме. Дата завершения отопительного сезона будет определена при наступлении стабильного потепления.

Ранее КП-Крым сообщала, что власти Симферополя приняли решение остановить подачу тепла в дома горожан 22 апреля.

В начале месяца правительство Крыма обещало, что отопительный сезон не будет прекращен до тех пор, пока не закончится режим полной самоизоляции. Он, напомним, действует в республике до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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