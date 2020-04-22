Центробанк продал почти пять миллиардов долларов для поддержки рубля
Центробанк продал на открытом рынке больше 220 миллионов долларов (это коло 17 миллиардов рублей). Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отчет финансового регулятора.
С момента резкого падения цен на нефть ЦБ ограничивался менее крупными вливаниями. Это рекордная сумма продажи с 10 марта.
Ежедневная продажа валюты подчинена «бюджетному правилу». Федеральная казна пракически не зависела от стоимости нефти. Когда баррель стоил больше $42 (а в начале года это было $60 - 70), то излишние доходы отправлялись в Фонд национального благосостояния. Это помогало и копить резервы, и не давать рублю слишком сильно укрепляться.
Сейчас нефть стоит меньше $20 за баррель. Поэтому ЦБ продает на открытом рынке накопленные резервы. Это помогает получать дополнительные деньги для выполнения бюджетных обязательств и сдерживать ослабление рубля.
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ИСТОЧНИК KP.RU