2020-04-22T19:46:02+03:00
Экономика

Центробанк продал почти пять миллиардов долларов для поддержки рубля

Продажи валюты из Фонда национального благосостояния начались 11 марта
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Центробанк продал на открытом рынке больше 220 миллионов долларов (это коло 17 миллиардов рублей). Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отчет финансового регулятора.

С момента резкого падения цен на нефть ЦБ ограничивался менее крупными вливаниями. Это рекордная сумма продажи с 10 марта.

Ежедневная продажа валюты подчинена «бюджетному правилу». Федеральная казна пракически не зависела от стоимости нефти. Когда баррель стоил больше $42 (а в начале года это было $60 - 70), то излишние доходы отправлялись в Фонд национального благосостояния. Это помогало и копить резервы, и не давать рублю слишком сильно укрепляться.

Сейчас нефть стоит меньше $20 за баррель. Поэтому ЦБ продает на открытом рынке накопленные резервы. Это помогает получать дополнительные деньги для выполнения бюджетных обязательств и сдерживать ослабление рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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