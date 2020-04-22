Верховный суд пояснил, какое наказание предусмотрено за нарушение изоляции
Специальный режим самоизоляции действует для всех граждан России до конца апреля. Однако, если эпидемиологическая ситуация не изменится, он будет продлен.
Стоит заметить, что самоизоляция отличается от карантина. И наказания предусмотрены разные, сообщает kp.ru.
На карантине находятся граждане, которые вернулись из-за границы, контактировали с зараженными людьми или заболели и уклоняются от лечения. Им строго предписано оставаться дома.
Верховный суд РФ сообщает, что привлечь к ответственности нарушителей карантина могут по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Сумма штрафа для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч.
В регионах страны, в том числе в Крыму, ввели режим самоизоляции. За выход из дома без уважительной причины и рабочего пропуска - штраф в размере 4-5 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. Первый раз нарушителю выносят предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU