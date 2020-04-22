2020-04-22T21:18:37+03:00
Общество

Верховный суд пояснил, какое наказание предусмотрено за нарушение изоляции

И есть ли разница между карантином и самоизоляцией
Анна БУГОРКОВА
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Верховный суд разъяснил правила изоляцииВерховный суд разъяснил правила изоляцииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Специальный режим самоизоляции действует для всех граждан России до конца апреля. Однако, если эпидемиологическая ситуация не изменится, он будет продлен.

Стоит заметить, что самоизоляция отличается от карантина. И наказания предусмотрены разные, сообщает kp.ru.

На карантине находятся граждане, которые вернулись из-за границы, контактировали с зараженными людьми или заболели и уклоняются от лечения. Им строго предписано оставаться дома.

Верховный суд РФ сообщает, что привлечь к ответственности нарушителей карантина могут по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Сумма штрафа для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч.

В регионах страны, в том числе в Крыму, ввели режим самоизоляции. За выход из дома без уважительной причины и рабочего пропуска - штраф в размере 4-5 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. Первый раз нарушителю выносят предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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