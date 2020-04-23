Погода в Крыму на 23 апреля: ветрено и тепло до +16
23 апреля на территории Крыма синоптики не обещают никаких природных аномалий, но актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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