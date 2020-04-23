Пассажирам отмененных поездов в Крым предложили альтернативу

23 Апр 2020 2020-04-23T09:02:09+03:00

Добраться до пункта назначения можно с пересадками. Фото: архив "КП".

Можно добраться с пересадками, а можно и вернуть деньги

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«Гранд Сервис Экспресс», обслуживающая поезда через Крымский мост, предложила пассажирам альтернативные варианты перевозки.

Так, пассажиры, купившие билеты из Москвы или Петербурга в Евпаторию, могут пересесть в другой поезд в Симферополе. Для пассажиров, следующих до Феодосии, будут организованы заказные автобусы от станции Владиславовка.

- Для обеспечения перевозки пассажиров, следующих из Москвы до Севастополя прорабатывается вопрос организации пересадки на станции Симферополь в поезда Южной пригородной пассажирской компании или заказные автобусы для следования до конечного пункта – Севастополя, - отметили пресс-службе компании.

В случае отказа от поездки, пассажиры могут получить полную стоимость билета без сборов. Напомним, что старт движения поездов в Крым из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, из Москвы в Севастополь и из двух столиц в Евпаторию и Феодосию перенесли из-за обстановки с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU